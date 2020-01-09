Хэмилтон пожертвует полмиллиона долларов на борьбу с пожарами в Австралии

Шестикратный чемпион мира по автогонкам в "Формуле-1" британец Льюис Хэмилтон намерен пожертвовать полмиллиона долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Об этом Хэмилтон рассказал на своей странице в Twitter. 35-летний спортсмен оказался впечатлен масштабом катастрофы.

"Разрушения, наносимые пожарами в Австралии, и трудности, с которыми сталкиваются жители страны, а также представители фауны, разбивают мне сердце. Я собираюсь пожертвовать $500 тысяч с целью финансирования мероприятий по защите животных, поддержки работников этой сферы и пожарных", - написал Хэмилтон.

Это не первый спортсмен, который готов оказать финансовую помощь. Ранее 25 тысяч долларов пожертвовала российская теннисистка Мария Шарапова. Помимо этого 750 тысяч долларов на борьбу с пожарами внесли австралийские баскетболисты, выступающие в НБА, а также другие представители разных видов спорта.