Новости

Джордан Ларссон впервые забил за сборную Швеции 23:16
Юрий Антонов перенес операцию 23:13
В Росавиации разъяснили суть рекомендаций по полетам на Ближнем Востоке 23:04
Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup 22:51
Тегеран прокомментировал версию с попаданием в Boeing ракеты иранских ПВО 22:44
В Госдуме осудили резолюцию польского Сейма о Второй мировой войне 22:34
Хэмилтон пожертвует полмиллиона долларов на борьбу с пожарами в Австралии 22:34
Лукашенко предложил уточнить полномочия органов ЕАЭС 22:31
В Ираке неизвестные обстреляли авиабазу Балад к северу от Багдада 22:09
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики 22:01
В Латвии признали невозможность существования под гитлеровской Германией 21:59
Росавиация указала на угрозу безопасности полетов на Ближнем Востоке 21:47
Более 1 млн человек посмотрело повтор финала МЧМ-2011 вместо финала-2020 21:34
Трамп обвинил Сулеймани в подготовке взрыва посольства США 21:29
Вышел трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 21:25
Болгарского министра арестовали на рабочем месте 21:19
Иран пригласил Boeing для расследования катастрофы украинского лайнера 21:01
В Сочи пройдет первый в России чемпионат мира по санному спорту 20:56
Захарова: Правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом 20:43
В Сочи врачи спасли стопу пациентки с диабетом 20:39
Трамп высказался о причине крушения украинского Boeing в Иране 20:34
Опубликовано видео крупного пожара на нефтезаводе в Ухте 20:34
Пушков оценил потери Украины от запуска "Турецкого потока" 20:32
В Петербурге арестован водитель, насмерть сбивший двух подростков 19:58
В "Яндекс.Такси" проучили водителя, выгнавшего из машины жену Погребняка 19:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 22:34
Рубрика: Спорт

Хэмилтон пожертвует полмиллиона долларов на борьбу с пожарами в Австралии

Текст: Максим Домчев

Шестикратный чемпион мира по автогонкам в "Формуле-1" британец Льюис Хэмилтон намерен пожертвовать полмиллиона долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Фото: Channel7
В огне австралийских пожаров увидели "лик дьявола"

Об этом Хэмилтон рассказал на своей странице в Twitter. 35-летний спортсмен оказался впечатлен масштабом катастрофы.

"Разрушения, наносимые пожарами в Австралии, и трудности, с которыми сталкиваются жители страны, а также представители фауны, разбивают мне сердце. Я собираюсь пожертвовать $500 тысяч с целью финансирования мероприятий по защите животных, поддержки работников этой сферы и пожарных", - написал Хэмилтон.

Это не первый спортсмен, который готов оказать финансовую помощь. Ранее 25 тысяч долларов пожертвовала российская теннисистка Мария Шарапова. Помимо этого 750 тысяч долларов на борьбу с пожарами внесли австралийские баскетболисты, выступающие в НБА, а также другие представители разных видов спорта.

Спорт Формула-1 Лесные пожары

Главное сегодня

Путин призвал укрепить статус России как морской державы
Иран пригласил Boeing для расследования катастрофы украинского лайнера
Правительство одобрило новый штраф для водителей
Президент Абхазии заявил о попытке госпереворота
Правительство опубликовало параметры приватизации на 2020-2022 годы