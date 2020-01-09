Индекс РТС впервые за 7 лет превысил 1600 пунктов

На открытии Московской биржи индекс РТС прибавил 0,8 процента и достиг 1601,80 пункта. Напомним, что последний раз этот индекс превышал 1600 пунктов 14 февраля 2013 года.

Индекс Мосбиржи немного потерял. Он упал на 0,03 процента и составил 3109,26 пункта.

"Причинами роста индекса РТС стало решение правительства США отказаться от активных боевых действий против Ирана, а также стремительный рост нефтяных котировок на фоне усиления конфронтации между странами. Российский рынок акций также вырос благодаря усилению интереса со стороны иностранных инвесторов ОФЗ", рассказал "Российской газете" Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

На валютных торгах к 10:24 по мск продолжается укрепление российской валюты. Курс доллара опустился до 61,16 рубля, курс евро - до 67,98 рубля.