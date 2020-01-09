Иран опроверг версии теракта или попадания ракеты в украинский Boeing 737

"Слухи о том, что причиной крушения самолета могли стать террористический акт или попадание в лайнер ракеты не соответствуют действительности. Причиной инцидента стала техническая неисправность", - цитирует министра телеканал Press TV.

По словам Эслами, об этом свидетельствуют предварительные результаты расследования катастрофы.

"Если бы эти слухи были бы правдой, то самолет должен был взорваться в воздухе, но этого не произошло. Самолет загорелся из-за технического сбоя. Это привело к отключению систем связи и управления и впоследствии к крушению лайнера", - отметил иранский министр.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что украинская сторона среди возможных причин катастрофы Boeing 737 рассматривает поражение его зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.