Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, какие версии крушения самолета Boeing 737 рассматривает украинская сторона. Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.

По словам Данилова, в настоящее время Киев "согласовывает с иранскими властями вопрос выезда украинских специалистов на место катастрофы". Ранее в Тегеран прибыла группа из 45 человек - представителей 12 различных министерств и ведомств. Как заявил секретарь СНБО, они будут искать на месте происшествия обломки зенитной ракеты. Такая версия произошедшего обнаружилась в интернете, и украинская сторона ухватилась за нее.

Впрочем, рассматриваются и другие версии крушения украинского авиалайнера, например, столкновение с БЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

"На данный момент мы проводим дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета. Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ", - заявил Данилов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в канадских службах безопасности, сообщило, что, скорее всего, к катастрофе привела техническая неисправность, свидетели заметили возгорание двигателя перед тем, как самолет упал на землю. Этой же версии придерживается руководство тегеранского аэропорта.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран-Киев, потерпел крушение в среду рано утром вскоре после взлета. На борту находились 176 человек, в том числе 9 членов экипажа. Все они погибли.