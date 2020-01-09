Иран отверг предложение президента США о начале переговоров

Исламская Республика не верит в искренность намерений президента США Дональда Трампа начать с Тегераном взаимовыгодный диалог по деэскалации ситуации в регионе. Об этом заявил постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"США на протяжении последних полутора лет ввели против Ирана огромное количество санкций, которые мы рассматриваем как экономический терроризм и нарушение международных норм. Пока США продолжают проявлять враждебность в отношении народа Ирана, говорить о каком-то сотрудничестве или переговорах нет никакого смысла",- сказал иранский дипломат агентству IRNA.

Напомним, после резкой эскалации в ирано-американских отношениях в связи с убийством США генерала Касема Сулеймани и ответными ракетными ударами КСИР Ирана по американским военным базам в Ираке Вашингтон снизил свою агрессивную риторику.

Так, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила письмо в Совет безопасности ООН, в котором говорится, что американская администрация готова без предварительных условий "вступить в серьезные переговоры с Тегераном". Целью таких переговоров, по задумке Вашингтона, должно стать "предотвращение дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".