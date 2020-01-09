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09.01.2020 18:37
Рубрика: В мире

Как "дезертирство" принца Гарри и Меган отразится на британской монархии

Текст: Екатерина Забродина
Вся Британия наперебой обсуждает сенсацию, которая мигом затмила тему многострадального Brexit, да и остальные новости на Альбионе. Речь идет о решении принца Гарри и его супруги Меган сложить с себя полномочия старших членов королевской фамилии, получить "финансовую независимость" и жить на два континента между Старым и Новым Светом. Теперь хроникеры дома Виндзоров задаются самыми разнообразными вопросами - от открывающихся перед Маркл перспектив сыграть саму себя в новом сезоне сериала "Корона" до будущего британской монархии.

Хотя младший сын принца Чарльза и покойной Дианы стоит всего лишь шестым в очереди на престол, реальные шансы занять который у него тают с каждым годом, "дезертирство" Гарри под несомненным влиянием супруги (недаром его остроумно прозвали "Мегзит" - по аналогии с "брекзитом"), стало для британской короны настоящим ударом. Как признают СМИ, публичный имидж герцога Сассекского всегда всегда тщательно контролировался Букингемским дворцом. До сих пор он оставался самым популярным членом монаршей семьи, даже несмотря на юношеские шалости, включая пресловутое переодевание в нацистскую форму на бурных вечеринках. Впоследствии Гарри заслужил несомненное уважение, в том числе военной службой и заботой о раненых в горячих точках. Одним словом, его позапрошлогодняя женитьба на американской актрисе, да еще и разведенной, то и дело нарушающей королевский этикет, "стала вызовом для команды королевских пиарщиков". После того, как прошлой осенью пара дала откровенное интервью для документального фильма, рассказав о трениях внутри династии, эксперты, в общем-то, были готовы к такому повороту.

Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
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Судя по сдержанному комментарию Букингемского дворца, между строк которого читалась явная растерянность, последнее решение Гарри и Меган приняли самовольно и уж точно без предварительных консультаций с королевой. Как сообщил газете The Sun высокопоставленный источник, "это нарушение всех мыслимых рамок и объявление войны семье". По его словам, Елизавета II "глубоко удручена", а отец и старший брат Гарри "вне себя от ярости". Впрочем, одно дело - громкое заявление через соцсети, а совсем другое - предстоящие законодательные процедуры, необходимые в таких случаях. The Guardian напоминает, что герцог и герцогиня Сассекские вовсе не отказываются от титулов, от загородной резиденции Фрогмор-коттедж, на чью реновацию ушло 2,4 миллиона фунта из казны, а также от статуса "лиц под особой охраной" Лондонской полиции, которая только в прошлом году обошлась английским налогоплательщикам в 600 тысяч фунтов. Даже биографы Виндзоров не берутся сказать, как именно будет работать новая схема. Пока лишь несомненно, что Меган Маркл сможет снова есть устрицы и пасту, исключенные из королевского меню, носить любимые рваные джинсы вместо чопорных шляпок, делать селфи и прилюдно целоваться с Гарри.

Фото: Facundo Arrizabalaga/Pool via REUTERS
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Зато демарш может иметь далеко идущие последствия для всего Содружества. Как отмечает издание theconversation.com, он стал "настоящим подарком для сторонников республики в той же Австралии", где популярность молодого принца - в отличие от его отца Чарльза - зашкаливает. В прошлом году даже раздавались призывы назначить Гарри австралийским генерал-губернатором. Парадокс состоит в том, что любят его не только монархисты, которых в государстве все меньше. Согласно опросу Research Now, проведенному в феврале 2018-го, монархию поддерживают всего 22 процента жителей континента, в то время как 52 процента выступают за выход из-под сени британской короны, а еще 25 процентов не определились с предпочтениями. А исследование Dynata poll прошлым летом показало, что поддержка республиканской идеи среди австралийцев в возрасте до 25 лет выросла до 57 процентов. "Уход Гарри может разжечь республиканские движения во всех странах Содружества и даже в самой Британии, - уверен обозреватель издания. - Но в конечном счете вопрос о выживании монархии не связан с конкретными персоналиями и в обозримой перспективе непременно встанет ребром".

Как отмечает Financial Times в колонке под названием "Корона", принц и конец монархии", стране, где вот уже 330 лет, со времен заключения Билля о правах, не менялся "общественный договор" между троном и обществом, не помешал бы референдум по поводу сохранения института королевской власти. Другое дело, что пока британцам разобраться бы с последствиями другого референдума, которые не дают королевству определиться со своим будущим.

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