Китайцы создали конкурента BMW 5-series и Mercedes-Benz E-Class

Китайский концерн FAW провел презентацию представительского седана HongQi H9. В продуктовой линейке HongQi новинка заменит седан H7, который выпускается с 2012 года и опирается на лицензионную платформу от Toyota Crown.

HongQi (Хунцы) - самая престижная китайская автомобильная марка, ее статус сравним с легковыми ЗИЛами в СССР. С конца 50-х под этим брендом выпускались машины для верхушки компартии Китая, но с 2018-года FAW, владелец марки, старается коммерциализировать HongQi, расширяя его гамму интересными для частных потребителей люксовыми автомобилями.

Экстерьер HongQi H9 характеризуют приземистый, динамичный силуэт, длинный капот, ниспадающая линия крыши и короткий багажник. Сведения о том, что дизайн новинки разработал бывший шеф-стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор, не подтвердились. На самом деле стиль H9 создал китаец Дин Янфэн, машину разрабатывали с 2017 года, а Тейлор присоединился к команде FAW только в конце 2018 года. Тем не менее он мог повлиять на облик новой модели в деталях.

Фото: Autohome.com.cn

В салоне использованы только натуральные материалы отделки - кожа, дерево, полированный алюминий. Пол застелен коврами из шерсти, комбинация приборов по последней моде выполнена в виде цифрового дисплея. Спинки задних сидений регулируются по углу наклона. Для максимального комфорта в салоне есть даже функция ароматизации воздуха.

Размеры HongQi H9 пока не раскрываются, но известно, что эта машина создавалась в качестве конкурента удлиненным Mercedes-Benz E-Class Long, BMW 5-Series Long и Audi A6L, которые производятся и продаются только в Китае. То есть длина H9, вероятнее всего, чуть больше пяти метров.

H9 построен на новом шасси HongQi с задними ведущими колесами и пневматической подвеской. Гамма двигателей модели будет включать бензиновые турбомоторы объемом 2,0 и 3,0 л. Первый выдает 252 л.с. мощности и 380 Нм крутящего момента, второй - 272 л.с. и 400 Нм. Данные о коробке передач не уточняются, но по неофициальным сведениям моторы сочетаются с 8-ступенчтаым "роботом" DCT400 производства Volkswagen.

Продажи HongQi H9 стартуют в Китае в мае 2020 года.

Фото: Autohome.com.cn