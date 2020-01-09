Клинцевич назвал провальными действия США против "Турецкого потока"

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что запуск газопровода "Турецкий поток" является прорывом российской экономики и дипломатии, которое способствует росту авторитета РФ. Он также указал на неудачные попытки США помешать этому процессу.

"Россия, если пока и не доминирует, то уже приобрела значительно более сильный авторитет, несмотря на все эти информационные войны, которые США активно ведут против нас в течение последних пяти лет. Американцам практически ничего не удалось из ими задуманного", - цитирует Клинцевича портал Nation News. Сенатор добавил, что запуск газопровода имеет колоссальное значение с политической точки зрения. Он подытожил, что это не последний газопровод, который начинает работу в этом году.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе газопровода "Турецкий поток". Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы. Кроме того, запуск "Турецкого потока" означает завершение очередного этапа диверсификации экспорта российского голубого топлива и дает укрепление Россией своего положения на газовом рынке Европы. С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии.