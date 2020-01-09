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Рубрика: В мире

Конгрессмены проголосуют по ограничивающей полномочия Трампа резолюции

Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. Фото: AP Photo/Susan Walsh Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. Фото: AP Photo/Susan Walsh
Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. Фото: AP Photo/Susan Walsh

В четверг, девятого января, на голосование Палаты представителей конгресса США будет вынесена резолюция, ограничивающая использование президентом Дональдом Трампом силы против Ирана. Об этом сообщила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, отметив, что данный документ продвигается с целью обеспечения безопасности американских граждан.

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По словам спикера, конгрессмены серьезно озабочены решением администрации втянуться в военный конфликт с Ираном и отсутствием стратегии на данный счет, пишет ТАСС. Пелоси также анонсировала рассмотрение и других законопроектов на данную тему, например, запрещающих финансирование не одобренных законодателями военных операций. По мнению спикера, администрация должна работать с конгрессом для достижения немедленной и эффективной стратегии по деэскалации, чтобы предотвратить дальнейшее насилие.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на третье января, когда в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные. Позже Трамп заявил, что отказывается от военной операции против Ирана, однако пригрозил новыми экономическими санкциями.

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