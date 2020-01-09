Лукашенко: Белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках

Белорусы "создали независимое государство в том числе благодаря тому, что все эти годы помнили о своих истоках и были верны земле своих предков", - подчеркнул президент Лукашенко на церемонии вручения наград деятелям культуры и искусства и премий "Белорусский спортивный Олимп", которая состоялась 9 января во Дворце Республики, передает его пресс-служба.

"Вы заметили, что в последнее время в своих выступлениях я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее. И не просто привержен", - подчеркнул белорусский руководитель.

По его словам, высокие стремления людей, отмеченных премиями, не вписываются в каноны современного прагматичного мира, где все продается и покупается, а мораль и справедливость обесцениваются. "Великую идею служения обществу и государству номинанты премии ставят выше материальной выгоды, своими делами и поступками укрепляют в наших сердцах веру в добро и чистоту помыслов", - убежден Лукашенко.

Он отметил, что вручение премии "За духовное возрождение" - отличная традиция, которая придает рождественским праздникам особенный смысл. "Этот вечер мы посвящаем нашим соотечественникам - тем, кто сохраняет и обогащает национальную культуру Беларуси, каждый год удивляет нас невероятными достижениями", - сказал он.

Глава государства заверил собравшихся, что в стране и впредь будут поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие страны, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции. "Они наш якорь, который поможет удержаться на волне глобализации, нацеленной на разрушение государственных основ", - заявил президент.

Как уже информировал накануне "СОЮЗ", по итогам прошедшего года указом президента присуждены пять премий "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

Кроме того, за выдающиеся достижения в сферах профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены десять специальных премий главы государства деятелям культуры и искусства.

Среди удостоенных этой награды коллективы Витебского центра современного искусства, Брестского городского центра культуры, государственной телерадиокомпании и Ивьевского центра культуры и досуга.

Специальной премии президента "Белорусский спортивный Олимп" удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, старший тренер национальной команды по современному пятиборью Василий Гулевич. Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.

В этот вечер здесь развернулась выставка-презентация достижений и творческих работ лауреатов.