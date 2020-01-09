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09.01.2020 22:51
Рубрика: Спорт

Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup

Текст: Артур Нанян

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поведение во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках турнира ATP Cup в Австралии.

Фото: AP Photo/Charles Krupa
Шарапова проиграла в первом официальном матче после полугодичной паузы

Выиграв первый сет, Медведев обменялся с соперником негативными репликами. Судье с вышки пришлось спуститься, чтобы разнять игроков. А уже во второй партии Даниил повздорил с рефери и дважды ударил ракеткой по вышке. За это наш спортсмен был оштрафован на одно очко в следующем гейме.

"Рядом со мной была только вышка, и я не мог ударить по чему-то другому, - рассказал Медведев журналистам. - Возможно, меня накажут за это, хотя ничего страшного не произошло. Никто не пострадал: ни вышка, ни ракетка".

Сам матч между Медведевым и Шварцманом завершился победой россиянина, благодаря которой наша сборная вышла в полуфинал турнира.

Спорт Теннис Игроки

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