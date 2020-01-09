На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил девятое января днем траура в связи с крушением авиалайнера компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Такую информацию распространил офис украинского президента.

В четверг на всей территории Украины будут приспущены государственные флаги на зданиях органов госвласти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, сообщает "Интерфакс". Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия.

Напомним, "Боинг-737-800" разбился в среду утром, почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Самолет рухнул на футбольное поле в районе Шахидшахр на окраине иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа - все они погибли. МИД Украины сообщил о гибели граждан семи стран: 82 - Иран, 63 - Канада, 11 - Украина, 10 - Швеция, 4 - Афганистан, 3 - Германия, 3 - Великобритания.

По предварительной версии следствия, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей лайнера при наборе высоты.