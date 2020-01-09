Названы самые безопасные автомобили 2019 года

Организация EuroNCAP опубликовала рейтинг самых безопасных автомобилей за 2019 год. В ходе испытаний эксперты компании протестировали 55 разных моделей, из которых 41 модель получила "5 звезд" по уровню безопасности. Таким образом, 2019 год, по заявлению представителей организации, стал рекордным по количеству моделей-"отличников" за всю историю работы EuroNCAP.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В категории "Компактный автомобиль" лучшим стал Mercedes-Benz CLA, который набрал 90% в трех из четырех тестах на безопасность. Примечательно, что в этом рейтинге Euro NCAP за 2019 год представлено еще пять "пятизвездочных" автомобилей марки Mercedes-Benz. Эксперты организации отмечают, что все эти машины продемонстрировали отличные результаты по уровню защиты от столкновений и по степени оснащенности системами помощи водителю.

Фото: Пресс-служба Tesla.

Есть награды и у Tesla. Модель Tesla X стала победителем в категории "Большие внедорожники", где второе место досталось Seat Tarraco. Другая Tesla, а именно Tesla Model 3, отличилась в классе "Электромобили и гибриды". Эта же модель наряду с BMW 3 получила наивысшую награду в категории "Большой семейный автомобиль". В этой же категории второе место досталось новой Skoda Octavia.

Фото: Пресс-служба Subaru.

В классе компактных внедорожников победителями тестов Euro NCAP стал Subaru Forester. С небольшим отставанием от лидера в этой категории разместились Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross. И кстати, компания Mazda в целом показала хорошие результаты в рейтинге 2019 года. Так, Mazda3 продемонстрировала отличный уровень защиты взрослых пассажиров и заняла второе место в классе компактных моделей сразу после Mercedes-Benz CLA.

Фото: Пресс-служба Audi.

В классе "супермини" (B-сегмент по европейской классификации) первое место досталось моделям Audi A1 и Renault Clio, а второе - Ford Puma. Как отмечается в сообщении Euro NCAP, класс "супермини" является одним из наиболее конкурентных. В нем представлены машины не только с пятью, но и с четырьмя, и с тремя "звездами".

Эксперты организации особо отметили также и характеристики безопасности BMW Z4, единственного родстера, протестированного ими в 2019 году.