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09.01.2020 16:45
Рубрика: Культура

Новую жизнь Берлинале начнет Джереми Айронс

Текст: Валерий Кичин
Фото: Предоставлено пресс-службой Берлинского международного кинофестиваля Фото: Предоставлено пресс-службой Берлинского международного кинофестиваля
Фото: Предоставлено пресс-службой Берлинского международного кинофестиваля

Как мы уже сообщали, юбилейный 70-й Берлинский международный кинофестиваль обещает стать началом новой эры одного из крупнейших кинофорумов Европы: к руководству пришли новые люди.

Фото: kinopoisk.ru
Назван самый успешный мультфильм в истории

Уже известен первый председатель главного жюри: им будет британец Джереми Айронс, один из выдающихся актеров современного театра и кино, снимавшийся у таких мастеров, как Дэвид Линч, Ридли Скотт, Фолкер Шлендорф, Луи Малль, Бернардо Бертолуччи. Довольно долго он был известен только как театральный актер, член знаменитой труппы Королевского Шекспировского театра и театров Уэст-Энда. После премьеры бродвейского спектакля по пьесе Тома Стоппарда "Отражения" он завоевал главную театральную премию США "Тони".

Первую мировую славу в кино принесла ему главная роль в фильме "Женщина французского лейтенанта" Карела Рейша, где он снимался вместе с Мерил Стрип. В его обширной фильмографии такие картины, как "Изнанка судьбы", за участие в которой он получил премии "Оскар" и "Золотой глобус", "Елизавета I" ("Золотой глобус" за роль второго плана), "Миссия", "Дом духов", "Человек в железной маске", "Кафка", "Лолита", "Царство небесное", "Внутренняя империя", "Любовь Свана", "Каллас навсегда", "Казанова", "Венецианский купец".

"В своем уникальном стиле Джереми Айронс воплотил множество знаковых персонажей, которые сопровождали меня на протяжении всего долгого пути в кинематографе, помогая осознать всю сложность человеческой природы, - сказал по этому поводу художественный директор фестиваля Карло Шатриан. - Его талант, его позиция как художника и гражданина вселяют гордость за то, что он принял наше приглашение стать президентом жюри 70-го Берлинале".

Фото: iStock
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"Для меня честь и огромное удовольствие взять на себя обязанности президента международного жюри Берлинале - фестиваля, которым я всегда восхищался и любил его посещать, - ответил Джереми Айронс. - У меня появляется возможность не только снова побывать в великом городе, но и посмотреть лучшие фильмы года, отобранные фестивалем, обсудить их достоинства с другими членами жюри".

70-й Берлинале пройдет с 20 февраля по 1 марта 2020 года.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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