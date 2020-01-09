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09.01.2020 09:49
Рубрика: Общество

До и после: пожары сожгли треть острова Кенгуру

Текст: Николай Грищенко

Природные пожары уничтожили треть лесов и растительности на австралийском острове Кенгуру. Масштабы экологической катастрофы видны из космоса.

Специалисты аэрокосмического агентства NASA провели сравнительный анализ данных со спутника зондирования Земли Terra. Эксперты сравнили ультрафиолетовые снимки до начала пожаров, когда 16 декабря молния ударила в дерево в национальном парке Флиндерс Чейз, и 7 января. Выгоревшие участки и бушующие пожары обозначены на интерактивной карте красным и оранжевым цветом, а растительность - в зеленом цвете. Огонь уничтожил растительность и диких животных на территории площадью 155 тысяч гектаров, что составляет примерно треть острова.

Фото: Oakbank Balhannah CFS via AP
Лесные пожары в Австралии уничтожили более миллиарда животных

Отметим, что дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Аргентины и Чили. По оценкам экологов из Университета Сиднея, огонь уничтожил около 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий. В частности, в Национальном парке Флиндерс Чейз погибло около 25 тысяч коал, что составляет половину популяции животных на острове Кенгуру.

Справка "РГ"

Остров Кенгуру расположен недалеко от южной Австралии, к юго-западу от города Аделаида. Около трети территории острова составляют природные заповедники, в которых обитают морские львы, коалы и разнообразные исчезающие виды птиц, в том числе черные какаду.

Общество Природа В мире Океания Австралия Происшествия ЧП Пожары

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