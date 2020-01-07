Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo #incendiosforestales #AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP — MeteoChile (@meteochile_dmc) 6 января 2020 г.

"На изображении можно увидеть дым от пожаров в Австралии. Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины", - написала метеослужба, прикрепив снимок дымового облака, сделанный со спутника.

Сообщается также, что дым можно заметить над южными и центральными регионами Чили.

Напомним, что в результате лесных пожаров, начавшихся в Австралии в октябре прошлого года и бушующих до сих пор, выгорели уже миллионы гектаров земли, были уничтожены тысячи домов и погибли 24 человека. По оценкам экологов из Университета Сиднея, огонь также уничтожил около 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий, в частности - 30 процентов коал в Новом Южном Уэльсе, что составляет примерно восемь тысяч этих зверьков, занесенных в Красную книгу. В некоторых местах дым стал таким густым, а пламя - таким сильным, что тушить его с воздуха стало просто невозможно.

Лесные пожары, которые для Австралии, самого сухого материка планеты, всегда считались делом привычным, в этом году, как утверждают эксперты, приняли беспрецедентный масштаб. Всему виной климатические изменения, считают ученые. С самого начала сезона пожаров, который в этом год эту начался гораздо раньше обычного, специалисты обращались к властям страны с просьбой организовать централизованный ответ на бедствие. Однако кабинет австралийского премьер-министра Скотта Моррисона на протяжении долгого времени отказывался признавать, что ситуация принимает действительно чрезвычайный характер. Бездействия федеральных властей, которые фактически переложили всю ответственность за борьбу с огнем на добровольцев и пожарные службы отдельных штатов, а также страшный смог над такими центральными городами как Сидней и Канберра вызвали волну протестов среди населения и резкое падение рейтингов правительства. В итоге руководство страны было вынуждено прибегнуть к помощи ВМС и авиации, направив-таки в пострадавшие районы корабли и самолеты для тушения. Однако пока никаких признаков улучшения ситуации зафиксировано не было.