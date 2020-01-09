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09.01.2020 22:01
Рубрика: В мире

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики

Текст: Юрий Чернов

Парламент Абхазии, как сообщает РИА Новости, проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы.

Напомним, что захватившие штурмом здание администрации протестующие потребовали отставки главы республики. При этом Рауль Хаджимба отказался покидать пост. Президентом было проведено экстренное заседание Совета безопасности, по итогам которого было объявлено о возможности введения на территории страны чрезвычайного положения.

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В принятом парламентариями обращении к президенту прописан призыв о его отставке "для стабилизации обстановки в стране", уточняет ТАСС. Такое решение было принято "в связи со сложившейся напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, что может привести к неконтролируемым процессам и непоправимым последствиям, а также в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве". За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.

"Дальше ждем действий президента. У нас нет процедуры импичмента, поэтому мы ждем решения президента, чтобы не столкнуть людей, не привести к летальным последствиям", - сообщил агентству депутат Илья Гуния.

Парламент Абхазии также провел закрытое заседание, в ходе которого спикеру Виктору Кварчия стало плохо, и он был госпитализирован с сердечным приступом. В итоге парламентарии решили направить на переговоры к президенту пять человек. Результаты переговоров пока что остаются неизвестными.

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