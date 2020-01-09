Спикер парламента Абхазии госпитализирован с сердечным приступом

Спикеру парламента Абхазии, Валерию Кварчия, стало плохо в ходе закрытого заседания, на котором обсуждалась ситуация в республике. Как передает ТАСС, Кварчия был госпитализирован с сердечным приступом.

"У спикера сердечный приступ, его забрали медики, прибывшие на скорой помощи", - цитирует неназванного собеседника агентство.

Как уточняет РИА Новости, на заседании, где, в частности, обсуждалось требование об отставке президента Рауля Хаджимбы, было принято решение направить к главе республики для переговоров пять человек. Само заседание, подчеркивает агентство, прошло на повышенных тонах.

Напомним, что сегодня днем протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии. На фоне этих событий Рауль Хаджимба созвал экстренное заседание совбеза. По его итогам было распространено заявление, согласно которому силовые структуры республики переведены на усиленный режим, а в случае необходимости на территории Абхазии будет введено чрезвычайное положение.