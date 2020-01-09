Пенс: Трамп попросит союзников разорвать ядерную сделку с Ираном

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент страны Дональд Трамп вскоре обратится к лидерам союзных государств с просьбой как можно скорее отказаться от ядерного соглашения с Ираном. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox.

"Президент намерен в ближайшие дни призвать наших союзников присоединиться к Соединенным Штатам, чтобы выйти из катастрофического ядерного соглашения с Ираном", - заявил Пенс. Он также отметил, что Трамп будет настаивать на общих усилиях по давлению на Тегеран, чтобы тот "отказался от своих ядерных амбиций".

Ранее в своем обращении к нации Доналд Трамп напрямую обратился к лидерам Великобритании, Германии, Франции, Китая и России отказаться от соблюдения договоренностей по иранскому "ядерному досье". А также призвал союзников по НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке.