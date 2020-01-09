Пять главных ошибок при заправке автомобиля

Приезжая на АЗС, мы помним о ключевых запретах. И все же многие водители ежедневно совершают во время заправки серьезные ошибки, которые могут стоить им здоровья или потерянного имущества. "РГ" приводит пять основных промахов водителей на АЗС.

Заправка "не тем топливом"

Заливка дизтоплива вместо бензина и наоборот на наших АЗС - далеко не редкость. Хотя дизельный пистолет не входит в заправочную горловину современных бензиновых машин (у автомобилей на "тяжелом топливе" в горловине топливного бака установлена механически блокируемая заслонка), да и сами "пистолеты" различаются по форме, водители умудряются долить солярку в бак с бензином. Бензиновое же топливо в баки с соляркой и вовсе льется рекой. Причин множество - от спешки, до губительной силы привычки (к примеру, на работе человек ездит на дизельной машине, а личный или прокатный транспорт - бензиновый).

Если вы обнаружили промах практически сразу, не запускайте двигатель ни при каких обстоятельствах! Отбуксируйте автомобиль в сервисный центр, где мастера произведут полный слив топлива и при необходимости промоют топливную систему. Если же вы продолжили движение на "неправильном" топливе, готовьтесь к техническим проблемам. Наличие в бензине даже малого количества солярки приводит к выходу из строя катализатора, повреждению системы впрыска и выхлопной системы. В свою очередь бензин, залитый вместо дизтоплива, способен вывести из строя топливный насос, топливоприводы, инжекторы и форсунки.

Заправка при работающем двигателе

Многие из нас заправляли автомобиль с включенным мотором без каких-либо последствий. Однако в федеральном законодательстве не случайно прописан запрет на заправку заведенных автомобилей. Искры от неисправной системы выпуска или разряд статического электричества, попав на подтеки разлитого топлива, могут стать причиной пожаров.

Причем наибольшей опасности подвержены автомобили советских времен и машины с "вырезанным" катализатором. Выхлопная система современных автомобилей оснащена каталитическими нейтрализаторами, которые блокируют как вредные выбросы, так и искры. Однако даже при таком раскладе бензиновые пары могут воспламениться, например, от искрения высоковольтных проводов с поврежденной изоляцией или от сильного нагрева неисправного катализатора. Не стоит заправляться при работающем двигателе также и потому, что может пострадать бортовая электроника - прежде всего датчики, отвечающие за контроль уровня топлива.

Заправка "под завязку"

Заправка "под горлышко" обеспечит вам лишний десяток километров хода, однако стоит помнить о том, что если оставить машину, заправленную под завязку, на солнцепеке, топливо от нагревания начнет расширяться и вытекать из заливной горловины.

Достаточно случайной искры или окурка, и последствия будут самыми неприятными. Другой неприятный сценарий - езда по ухабистой дороге. Топливо из заправленного "по самое не хочу" бака может вытекать через пробку или вентиляционные клапаны. В теории бензин или солярка могут попасть на разогретые глушитель или элементы тормозной системы и вызвать опять-таки самые печальные последствия.

Не вынули "пистолет"

Случается и такое, что вы задумались, заговорились или вас отвлекли, и вы начали движение еще до того, как заправщик вынул заправочный пистолет из горловины топливного бака. Следует знать, что при таком сценарии вряд ли произойдет пожар, поскольку на современных АЗС предусмотрены механизмы предотвращения разлива топлива.

Однако ремонт поломанного оборудования выйдет вам в копеечку. И, кстати, обрыв заправочного шланга в такой ситуации приписывается к дорожно-транспортному происшествию, которое придется либо оформлять, либо решать с руководством АЗС вопрос на месте. Помните и о том, что оторванный вами шланг - это страховой случай, который покрывается полисом ОСАГО. Иными словами, стоимость поврежденного имущества АЗС - пистолета, шланга или колонки - возместит страховая компания.

Незакрытые двери автомобиля

Многие из нас забывают заблокировать двери автомобиля, отправившись платить за топливо. Между тем, нередки случаи, когда из оставленных хозяевами машин совершают кражи, причем злоумышленники забирают как личные вещи из салона, так и мелочевку, "запаски" и инструменты из багажника.

Случается и даже более неприятные ситуации, когда вы отходите заплатить за заправку, забыв в салоне ключ-транспондер. В этом случае на вашем автомобиле могут уехать злоумышленники, "работающие" на данной точке в расчете на рассеянных водителей, которых, как показывает практика, очень немало.