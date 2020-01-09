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Популярный маленький iPhone подешевел в России

Текст:   Антон Благовещенский
09.01.2020,  
19:14
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Смартфон iPhone 7, популярный в России благодаря своим компактным размерам и одновременно производительной начинке, упал в цене до рекордно низкой отметки в 23 тысячи рублей, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка.

Аппарат оснащен 4,7-дюймовым экраном, процессором Apple A10, имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и будет получать обновления iOS на протяжении еще почти двух лет, вплоть до выхода iOS 15. Кроме того, смартфон оборудован чипом NFC с поддержкой платежной системы Apple Pay.

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Минус iPhone 7 (в сравнении с другими смартфонами, в особенности флагманами) - одинарная камера, но по качеству снимков аппарат обходит большинство бюджетных моделей.

Впрочем, если есть лишние деньги и хочется маленький смартфон, то лучше присмотреться к iPhone 8 - он немного мощнее "семерки" и получит минимум два глобальных обновления iOS.

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