Правительство установило новый штраф для автовладельцев. В Кодексе об административных правонарушениях появится ответственность за неоплаченный проезд по платной дороге. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Многих, наверное удивит, но до сих пор штрафа за неоплату проезда по платным дорогам у нас не было. Для борьбы с "зайцами" на какие только ухищрения не шли. Перед шлагбаумами у пунктов оплаты установили даже светофоры. И тех, кто проскочил без оплаты, наказывали за проезд на красный свет. За это предусмотрен штраф 1000 рублей. Правда, за повторное нарушение уже грозит 5 тысяч или лишение прав на 4-6 месяцев.

Но проблема в том, что сейчас активно развивается так называемый безбарьерный проезд. То есть без шлагбаумов и пунктов оплаты. А при использовании таких технологий никаких светофоров не будет. По сути, именно отсутствие в законодательстве наказания за неоплату проезда по платной дороге и ставило непреодолимый заслон для развития безбарьерного проезда. И на пунктах оплаты по-прежнему собирались пробки, толчея и хаос.

И именно для того, чтобы дать зеленый свет новой технологии, вводится новое наказание для водителей. В проекте, предложенном правительством, штрафовать собственников легковых автомобилей будут на 2,5 тысячи рублей, а собственников грузовиков и автобусов - на 5,5 тысячи рублей. При этом выявлять нарушение будут с помощью камер фотовидеофиксации, а обработкой их и вынесением постановления займется Ространснадзор.

При этом предполагается, что если в течение 60 дней с момента получения "письма счастья" автовладелец компенсирует свою задолженность перед владельцем платной дороги, то есть все-таки оплатит проезд, то штраф будет отменен.

Правда, пока непонятно, где и как водитель сможет обжаловать штрафы. Куда предъявлять информацию об оплате проезда? И ведь понятно, что поначалу штрафов, в том числе ошибочных, будет масса. Тем более, что пока не до конца понятна система оплаты проезда по таким безбарьерным участкам.