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09.01.2020 20:32
Рубрика: Экономика

Пушков оценил потери Украины от запуска "Турецкого потока"

Украина уже ощутила запуск "Турецкого потока", констатировал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя резонансные заявления руководителя "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Ранее представитель оператора сообщил, что Украина из-за запуска "Турецкого потока" в обход Украины недополучит около 450 млн долларов. Он подчеркнул, что речь не идет о прямых потерях, однако эти средства Киев мог бы получить как прибыль.

Комментируя эти слова в своем Twitter, Пушков напомнил, что транзит газа через Украину сократится на 15 млрд кубометров в год, поскольку ряд балканских стран, Болгария и Турция перестали получать газ по прежнему маршруту.

"Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись. А Россия обезопасила свои газовые поставки", - подчеркнул Пушков.

Запуск "Турецкого потока" позволит увеличить экспорт российского газа
Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Турецкий поток" Переговоры с Украиной по газу

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