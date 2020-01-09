Пушков оценил потери Украины от запуска "Турецкого потока"

Украина уже ощутила запуск "Турецкого потока", констатировал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя резонансные заявления руководителя "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

Ранее представитель оператора сообщил, что Украина из-за запуска "Турецкого потока" в обход Украины недополучит около 450 млн долларов. Он подчеркнул, что речь не идет о прямых потерях, однако эти средства Киев мог бы получить как прибыль.

Комментируя эти слова в своем Twitter, Пушков напомнил, что транзит газа через Украину сократится на 15 млрд кубометров в год, поскольку ряд балканских стран, Болгария и Турция перестали получать газ по прежнему маршруту.

"Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись. А Россия обезопасила свои газовые поставки", - подчеркнул Пушков.