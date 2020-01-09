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09.01.2020 18:13
Рубрика: В мире

Украина теряет 450 млн долларов ежегодно после пуска "Турецкого потока"

Текст: Юрий Чернов

В связи с запуском газопровода "Турецкий поток" Украина недополучит около 450 миллионов долларов прибыли, заявил на пресс-конференции генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы их оцениваем в порядка 450 млн долларов в год. Это нельзя назвать убытками, мы не теряем ничего. Мы просто не заработаем эти деньги", - сказал Макогон, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" на своей странице в Facebook сообщил, что из-за запуска "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд кубических метров.

В мире экс-СССР Украина Газопровод "Турецкий поток"

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