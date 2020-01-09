Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.

По мнению российского сенатора, ни один республиканец, включая "ястребов", не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в Соединенных Штатах и могла бы похоронить Трампа. Отступив от своих угроз, хозяин Белого дома поступил здраво, написал Пушков в своем Twitter, отметив, что остаться в Ираке Вашингтону будет труднее.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на третье января, когда в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.

Накануне Трамп в своем обращении к американской нации объявил, что отказался от военной операции против Ирана, решив ввести новые экономические санкции, которые останутся в силе до тех пор, пока "Иран не изменит свое поведение".