Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" будет продлен. Как заявил во время посещения праздничной ярмарки в Гольянове мэр Сергей Собянин, основные площадки проработают не до 12 января, как планировалось, а до конца месяца.

Идущий с середины декабря традиционный фестиваль побил в этот раз все рекорды. Если в прошлую зиму "Путешествие в Рождество" посетили 18,6 млн гостей, то в нынешнем сезоне - уже более 21 миллиона. "А ведь многие желающие просто не успели прийти, - сказал Собянин, - люди же уезжали на праздники. Поэтому мы и продлили работу основных площадок".

"РГ" уже писала, что "Путешествие" привлекло миллионы гостей в центр. На одну только Тверскую пришли более 6 миллионов "путешественников". По нашим наблюдениям, самыми популярными зонами на Тверской стали карусель и тюбинговая горка. Никогда не пустовал и каток у памятника Юрию Долгорукому. Гастрономический центр фестиваля - на Манежной площади. Конфеты и печенье со всего мира, традиционные для Нового года шпроты из Риги и Вильнюса. Есть и русские зимние сувениры: шерстяные пледы, шарфы, скатерти, подушки и роскошный выбор наших декораций для дома.

Впрочем, праздник пришел и в самые дальние районы. В том же Гольянове у местных прудов многолюдно было все праздники. Зрители шли не только на запах шашлыков и всесезонную ярмарку. Каждый день здесь - концерты и соответствующие случаю мастер-классы. Например, москвичей учат делать украшения из глины и в технике декупажа. Гжельская роспись, рождественские свечи, пряничные домики и многое другое научат мастерить в Гольянове. Здесь же гостям показывают ледовые шоу, а в остальное время площадка работает как каток.

Если в прошлую зиму фестиваль посетили 18,6 млн гостей, то в нынешнем сезоне - уже более 21 миллиона

Площадку по своему вкусу каждый может найти на портале мэра mos.ru. Работа многих фестивальных зон продлится до 31 января.