Ласицкене, Шубенкова, Сидорову пригласили на заседание президиума ВФЛА

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пригласило на заседание президиума организации действующих спортсменов Марию Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелику Сидорову, которые в конце прошлого года опубликовали открытое письмо к руководству . Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Заседание президиума ВФЛА состоится 10 января в Москве.

"Всероссийская федерация легкой атлетики отправила Марии, Анжелике и Сергею письма с предложением принять участие в ближайшем заседании президиума", - сказала Юхарева, чьи слова приводит ТАСС.

"На нем будут обсуждаться все темы, которые были затронуты в открытом письме спортсменов: коммуникации ВФЛА с Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, вопросы получения нейтрального статуса, проведение внеочередной отчетно-выборной конференции и так далее", - заявила она.

Спортсмены опубликовали свое письмо 29 декабря. В нем они затронули важнейшие аспекты выхода из кризиса, учитывая, что ВФЛА с 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций после ряда допинговых скандалов. По этой причине "чистые" российские легкоатлеты вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом.

Ранее федерация уже предлагала спортсменам провести встречу 10 января, однако Ласицкене ответила отказом.