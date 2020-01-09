Три человека пострадали в результате ДТП с автобусом на востоке Москвы

Рейсовый автобус столкнулся с маршруткой и двумя легковыми автомобилями на востоке Москвы. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в 7:05 на пересечении улиц Салтыковская и Николая Старостина. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с маршруткой, после чего выехал на встречную полосу и врезался в две легковушки. Пострадали три пассажира одного из автомобилей.

В настоящее время движение на улице Салтыковская затруднено. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Ранее в Москве объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды.