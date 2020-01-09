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09.01.2020 19:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В "Яндекс.Такси" проучили водителя, выгнавшего из машины жену Погребняка

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Водителю, выгнавшему из такси жену футболиста Павла Погребняка Марию, закрыт доступ к заказам "Яндекс.Такси", сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Фото: iStock
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"Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку", - рассказали "РГ".

В пресс-службе также отметили, что водитель вел себя недопустимым образом и глубоко нарушил все мыслимые правила.

Ранее Мария Погребняк сообщила, что таксист сервиса не довез ее до обозначенного места, а в ответ на возражения выгнал девушку из машины, бросив ее вещи на землю.

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