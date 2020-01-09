В "Яндекс.Такси" проучили водителя, выгнавшего из машины жену Погребняка

Водителю, выгнавшему из такси жену футболиста Павла Погребняка Марию, закрыт доступ к заказам "Яндекс.Такси", сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

"Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку", - рассказали "РГ".

В пресс-службе также отметили, что водитель вел себя недопустимым образом и глубоко нарушил все мыслимые правила.

Ранее Мария Погребняк сообщила, что таксист сервиса не довез ее до обозначенного места, а в ответ на возражения выгнал девушку из машины, бросив ее вещи на землю.