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09.01.2020 18:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В ожидании Большой мессы Моцарта

В Москве пройдет Рождественский фестиваль духовной музыки
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8056)
В Светлановском зале Дома музыки с 12 по 29 января пройдет Московский Рождественский фестиваль духовной музыки.Форум, приуроченный к празднованию Рождества, пройдет уже в десятый раз. Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Художественные руководители - президент Дома музыки, член Патриаршего совета по культуре Владимир Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. А главным действующим лицом этого фестиваля неизменно является хор.
В финальный день фестиваля коллективы на сцену выведет Владимир Спиваков. Фото: предоставлено пресс-службой дома музыки В финальный день фестиваля коллективы на сцену выведет Владимир Спиваков. Фото: предоставлено пресс-службой дома музыки
В финальный день фестиваля коллективы на сцену выведет Владимир Спиваков. Фото: предоставлено пресс-службой дома музыки

Объединяя представителей разных христианских конфессий, афиша форума представляет как популярные, так и редко исполняемые не в храмах, а на концертных площадках образцы сакральной музыкальной культуры разных веков и стилей. В этом году запланировано полдюжины концертов. Все начнется с "Рождественской оратории" митрополита Илариона 12 января. В исполнении этого масштабного сочинения будет задействовано сразу четыре коллектива: Московский Синодальный хор, "Мастера хорового пения", Хор мальчиков Московского хорового училища имени Свешникова, а также Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

Фото: iStock
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В продолжение фестиваля 14 января прозвучат шедевры Баха и Скарлатти, которые исполнят знаменитый баритон, солист "Новой Оперы" и Большого театра Василий Ладюк, Московский Синодальный хор в сопровождении Камерного оркестра "Виртуозы Москвы". 16 января ожидается традиционное для фестиваля выступление Хора Московского Сретенского монастыря. Основой программ станут "Песнопения и молитвы" Георгия Свиридова - знаковое произведение современной хоровой музыки, ставшее во многом итогом жизни и творчества композитора.

Юбилейный фестиваль ждет в гости и новые имена. В концерте 17 января примут участие сразу два коллектива, представляющие разные христианские традиции. В первом отделении выступит хор санкт-петербургского Подворья Свято-Введенского мужского монастыря Оптина пустынь, а во втором - хор храма Святого Николая Чудотворца из болгарского города Стара-Загора. Всегда на форуме можно услышать и детские голоса. И этот концерт, как правило, становится самым трогательным вечером. Ныне гостем Рождественского фестиваля 23 января станет хор мальчиков испанского монастыря Монсеррат. "Маленькие ангелы" более 800 лет непременно участвуют в службах древнего бенедиктинского монастыря и Базилики Девы Марии Монсерратской и редко гастролируют.

Финальным аккордом станет Большая месса Моцарта. Это будет единственный концерт фестиваля, когда на сцену музыкантов выведет Владимир Спиваков, - Национальный филармонический оркестр России, "Мастеров хорового пения" и солистов Большого театра Надежду Гулицкую, Евгению Асанову, Алексея Неклюдова, Даниила Чеснокова. Моцарт писал эту мессу в 1782 году, и она оказалась последним (незаконченным) шедевром композитора в этом жанре мессы.

Что еще послушать?

"Рождественский Вертеп Павла Карманова", Концертный зал "Зарядье", 10 января.

Уже ставший традиционным проект композитора-минималиста, пост-авангардиста и мультиинструменталиста привлекателен для любителей самой разной музыки. Вертеп показывают на Святки. Это уникальное мультимедийное и многожанровое представление, основанное на народной драме "Смерть царя Ирода" с участием ансамбля древнерусской духовной музыки "Сирин", первого Симфонического оркестра без дирижера "Персимфанс", певца и этнографа Сергея Старостина и других.

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