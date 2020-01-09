Суд продлил арест подозреваемым по делу о стрельбе в Благовещенске

Благовещенский городской суд продлил до 14 марта срок содержания под стражей для генерального директора ЧОПа "Сириус А" и охранника этого предприятия. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь суда Александр Воронин.

Охранная компания отвечала за безопасность в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент расстрелял своих одногрупников.

Оба фигуранта проходят по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более человек (часть третья статьи 238 УК РФ).

Адвокаты убеждены, что оставить их клиентов в СИЗО, слишком суровая мера пресечения. Защитники настаивают, что между действиями их подзащитных и совершенным преступлением нет причинно-следственной связи.

Однако, по мнению следователей - это адекватное решение, так как арестованных обвиняют в совершении особо опасного преступления.

Напомним, что 14 ноября прошлого года студент пронес в колледж ружье и устроил стрельбу. В результате погибли два человека (включая самого стрелка), трое учащихся были ранены.