В Новосибирской области возбудили дело о гибели мужчины на пожаре в ТК

Новости

Россия достроит "Северный поток - 2" самостоятельно 07:55
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые "убивают" иммунитет 07:54
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на три километра 07:48
"Летчики" разозлили Овечкина 07:35
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена 07:32
В Канаде разыгран крупнейший в истории страны джекпот 07:24
Австралийские военные продолжат выполнять миссию в Ираке 07:03
Пентагон: Нападение на военную базу в Кении не связано с Ираном 07:00
Экс-глава Nissan назвал причину побега Карлоса Гона 06:55
Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения 06:51
В ДФО выпущенные на волю косатки подались на юг, белухи - на север 06:25
На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране 06:15
В Хабаровске два самолета получили имена погибших пилотов 06:14
В Хабаровском крае "заминировали" судостроительный завод 06:12
СМИ назвали техническую неисправность причиной крушения самолета МАУ 05:38
Военные РФ договорились об открытии пункта пропуска в Дейр-Эз-Зоре 05:37
Жителя Якутии арестовали за сексуальные действия в отношении дочерей 05:21
Мадуро объявил о желании провести учения по обороне городов 05:08
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае 05:08
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном 04:52
В Бурятии нашли мертвой семью из трех человек 04:51
У испанского туриста по дороге к Байкалу сломался велосипед 04:42
Лесные пожары в Австралии уничтожили более миллиарда животных 04:40
В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП 04:20
Американский турист оказался заперт в багажнике автобуса в Израиле 04:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 07:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области возбудили дело о гибели мужчины на пожаре в ТК

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
При пожаре в торговом комплексе в Искитиме погиб мужчина, возбуждено уголовное дело.

Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, дело возбуждено по статье УК о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека.

Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области

По официальным данным, личность погибшего еще не установлена, следователями назначена ДНК-экспертиза. Есть сведения, что при эвакуации арендаторов и работников ТК пропал один из предпринимателей. Точная причина возгорания также пока неизвестна, специалисты проводят пожарно-техническую экспертизу.

Информация о пожаре в Искитиме поступила на пульт МЧС вчера в 9.05 по местному времени. Уже через несколько минут на место прибыл первый расчет спасателей. Огонь был локализован довольно быстро, однако с открытым горением пожарные не могли справиться до позднего вечера. Согласно первым сообщениям, при пожаре пострадавших не было, о гибели мужчины стало известно уже после того, как удалось потушить пожар.

По данным областного ГУ МЧС, на ликвидации пожара работало 113 человек и 32 единицы техники. В том числе были привлечены аэромобильная группировка, пожарный поезд и расчет беспилотных летательных аппаратов Сибирского спасательного центра.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Крушение украинского Boeing в Иране
На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране
Россия достроит "Северный поток - 2" самостоятельно
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае