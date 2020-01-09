В Новосибирской области возбудили дело о гибели мужчины на пожаре в ТК

При пожаре в торговом комплексе в Искитиме погиб мужчина, возбуждено уголовное дело.

Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, дело возбуждено по статье УК о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека.

По официальным данным, личность погибшего еще не установлена, следователями назначена ДНК-экспертиза. Есть сведения, что при эвакуации арендаторов и работников ТК пропал один из предпринимателей. Точная причина возгорания также пока неизвестна, специалисты проводят пожарно-техническую экспертизу.

Информация о пожаре в Искитиме поступила на пульт МЧС вчера в 9.05 по местному времени. Уже через несколько минут на место прибыл первый расчет спасателей. Огонь был локализован довольно быстро, однако с открытым горением пожарные не могли справиться до позднего вечера. Согласно первым сообщениям, при пожаре пострадавших не было, о гибели мужчины стало известно уже после того, как удалось потушить пожар.

По данным областного ГУ МЧС, на ликвидации пожара работало 113 человек и 32 единицы техники. В том числе были привлечены аэромобильная группировка, пожарный поезд и расчет беспилотных летательных аппаратов Сибирского спасательного центра.