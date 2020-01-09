В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 43-летней жительницы Советского округа города Омска. Установлено, что к совершению жестокого преступления причастны пятнадцатилетняя дочь убитой и ее приятель.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 декабря омичка, работавшая продавщицей, вернулась домой. И обнаружила в постели свою дочь-девятиклассницу вместе с другом-студентом. Разгорелся скандал. Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.

- Она нанесла матери множество ударов по голове и телу, - сообщила представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Пострадавшей удалось позвонить подруге и попросить ее вызвать скорую помощь. Однако врачи не смогли спасти женщину - в больнице она скончалась. Школьница вместе с другом в это время прятались в ванной.

Задержанные заявили, что действовали в рамках самообороны. Однако выяснилось, что они нанесли погибшей не менее 30 ударов. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.