Число пострадавших от инфекции новгородском лагере возросло до 20

В детском оздоровительно-образовательном центре "Гверстянец", расположенном в Крестецком районе Новгородской области, выросло число пострадавших от острой кишечной инфекции. В больницу обратились еще четыре человека, таким образом, общее число пострадавших выросло до 20. По предварительным данным, распространение произошло контактно-бытовым путем.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новгородской области, пострадали 18 детей и двое вожатых.

"РГ" уже писала о том, что всего в лагере отдыхали более 200 детей в возрасте от семи до 15 лет. Смена должна была продлиться до 12 января. Но с 4 по 6 января к медикам стали обращаться дети с признаками кишечной инфекции. Поэтому администрация центра расформировала всю смену и отправила ребят домой.

Как добавляют в пресс-службе областного Роспотребнадзора, организованы мероприятия по медицинскому осмотру всех детей и персонала, проведению текущей и заключительной дезинфекции. По результатам лабораторных исследований возбудителей вирусных кишечных инфекций в клиническом материале от сотрудников пищеблока, а также в пробах воды, пищевых продуктов, смывов с поверхностей не обнаружено. Исследования продолжаются.

Предварительно установлено, что причина ЧП - норовирусная инфекция. Она распространилась контактно-бытовым путем. Первого заболевшего не изолировали и не провели противоэпидемические мероприятия. На сегодняшний день новых случаев норовирусной инфекции не зарегистрировано. Свою проверку назначила и прокуратура Новгородской области.