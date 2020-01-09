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09.01.2020 20:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео крупного пожара на нефтезаводе в Ухте

В Сети опубликованы видеозаписи, на которых запечатлен момент взрыва, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, после которого на территории предприятия вспыхнул пожар. Ранее о хлопках сообщали местные жители в соцсетях. Кроме того, источник ТАСС также сообщил, что пожару предшествовали два хлопка технологического характера.

На опубликованных кадрах с камер наружного видеонаблюдения видна сильная вспышка на горизонте. Она на несколько секунд зависает в воздухе, разрастается, ослепляя одну из камер. После в небе над городом виднеется зарево пожара. Взрыв был виден из различных частей города. Бушующий пожар также наблюдается из разных районов.

Как ранее писала "РГ", в 16.55 спасателям поступила информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе по улице Заводская 11 в Ухте. Первоначально огнем было охвачено около сотни квадратных метров, однако за два часа пламя разрослось на площади тысяча "квадратов".  Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. В связи с ЧП из близлежащего торгово-развлекательного комплекса "Ярмарка" эвакуировали порядка 4-5 тысяч человек. Само здание не пострадало, эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.

По информации следователей, во время работ произошло возгорание нефтепродуктов. Уточнялось, что загорелось сырье на установке гидродепарафинизации дизельного топлива.

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В результате ЧП пострадал один человек. По информации агентства, травмы получил оператор. Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, в Ухтинскую городскую больницу госпитализирован мужчина 1979 года рождения. Он получил ожог лица (до пяти процентов тела) и травму груди. Врачи дают благоприятный прогноз по зрению. До утра 10 января он находится в реанимации. Угрозы жизни нет.

Как заверил мэр Ухты Магомед Османов, угрозы местным жителям нет. По его словам огонь полыхает на окраине завода, который находится в отдалении от жилых домов. По периметру выставлено оцепление, ветер дует в сторону от города. По последней информации МЧС, площадь возгорания удалось сократить до 700 квадратных метров. Для тушения привлечен пожарный поезд.

Ранее по факту ЧП следователи начали проверку. Сотрудники регионального СК проведут осмотр пострадавшей территории завода после того, как удастся потушить огонь.

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