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09.01.2020 18:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми начали проверку по факту пожара на нефтезаводе

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

Следственный комитет по Коми начал проверку в связи с возгоранием на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Как сообщает пресс-служба регионального СК, пожар произошел во время производства работ.

В Ухте вспыхнул пожар на нефтезаводе

Горят нефтепродукты на установке гидродепарафинизации дизельного топлива.

В данный момент пожар, которому присвоен третий из пяти возможных номеров сложности, тушат сотрудники Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Столб огня виден со всего города.

В СК по Коми отмечают, что как только пожар будет ликвидирован, территорию завода осмотрят следователи.

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