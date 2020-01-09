В Коми начали проверку по факту пожара на нефтезаводе

Следственный комитет по Коми начал проверку в связи с возгоранием на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Как сообщает пресс-служба регионального СК, пожар произошел во время производства работ.

Горят нефтепродукты на установке гидродепарафинизации дизельного топлива.

В данный момент пожар, которому присвоен третий из пяти возможных номеров сложности, тушат сотрудники Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Столб огня виден со всего города.

В СК по Коми отмечают, что как только пожар будет ликвидирован, территорию завода осмотрят следователи.