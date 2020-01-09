Космонавт снял с орбиты ночные виды городов России

"Роскосмос" на своей официальной странице в Facebook опубликовал снимки российских городов, сделанные с околоземной орбиты космонавтом Олегом Кононенко. На кадрах с борта МКС запечатлены ночные огни сразу четырех крупных городов Кубани - Краснодара, Анапы, Геленджика и Новороссийска.

"Сегодня космическими снимками никого не удивишь! Но все равно, сложно оторваться от фото своего города с высоты 420 километров… Есть ли среди них ваш? Можете различить свою улицу?" - отмечается в сообщении.

Кроме городов Краснодарского края в объектив космонавта попали освещенные иллюминацией улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Волгограда, Астрахани, Владивостока, Ангарска, Волжского, Иркутска, Оренбурга, Самары и Саратова.