Космонавт снял с орбиты ночные виды городов России

"Роскосмос" на своей официальной странице в Facebook опубликовал снимки российских городов, сделанные с околоземной орбиты космонавтом Олегом Кононенко. На кадрах с борта МКС запечатлены ночные огни сразу четырех крупных городов Кубани - Краснодара, Анапы, Геленджика и Новороссийска.
"Сегодня космическими снимками никого не удивишь! Но все равно, сложно оторваться от фото своего города с высоты 420 километров… Есть ли среди них ваш? Можете различить свою улицу?" - отмечается в сообщении.
Кроме городов Краснодарского края в объектив космонавта попали освещенные иллюминацией улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Волгограда, Астрахани, Владивостока, Ангарска, Волжского, Иркутска, Оренбурга, Самары и Саратова.
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