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09.01.2020 17:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин назвал успешными учения ВМФ в Крыму

Текст: Татьяна Замахина (Севастополь)
Верховный главнокомандующий оценил результаты совместных учений Черноморского и Северного флотов, за которыми наблюдал с борта ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов".

Как сообщалось, в учениях в Черном море были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Владимир Путин после учений прибыл в высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, где и поделился впечатлениями, а также выслушал доклад главкома ВМФ.

Президент отметил, что этими учениями ВМФ РФ "открыл учебный год".

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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- Проведено крупное и, на мой взгляд, успешное учение, - поделился он.

Главком ВМФ РФ Николай Евменов доложил верховному главнокомаднующему, что техника показала свою высокую надежность. В ходе учений были опробованы новые способы ее применения, заявил он. Главком, кроме того, отметил высокий профессионализм участников учений. По его словам, цели были достигнуты. Впоследствии, продолжил он, ход учений будут проанализирован, а о результатах - доложено.

Владимир Путин поздравил участников учений "с хорошими результатами работы".

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