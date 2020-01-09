Путин поблагодарил экипаж ракетного крейсера за службу

Владимир Путин пообщался с моряками ракетного крейсера "Маршал Устинов". Верховный главнокомандующий поблагодарил экипаж судна за службу. Кроме того, он оставил запись в книге почетных посетителей корабля.

Ранее президент наблюдал с борта ракетного крейсера за ходом учений Северного и Черноморского флотов. Когда "Маршал Устинов" возвращался в Севастополь, глава государства пообщался в кают-компании с офицерами.

"В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго", - пожелал Владимир Путин. Он поблагодарил моряков за успешное участие в учениях.

В книге почетных посетителей корабля Путин написал: "Поздравляю с Новым 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!"