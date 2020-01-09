В парке "Краснодар" из-за монет в пруду начали гибнуть карпы

В водоеме уникального парка "Краснодар" (в столице Кубани его называют "парком Галицкого") начали гибнуть декоративные карпы кои из-за ритуала многочисленных посетителей - бросать монетки для исполнения желаний. Об этом сообщили на официальной странице парка в Instagram.

"Традиция бросать монетку в водоем, чтобы вернуться - очень губительна для рыб. Металлы вредны для живых организмов. Карпов уже меньше, чем было в начале. А ведь еще не прошло и двух недель. Прошу, пожалейте красивых рыб и перестаньте бросать монеты в их жилище", - отмечено в публикации.

Пользователи живо откликнулись на объявление, предложив, ко всему прочему, внести штрафы за нарушение правил и даже поставить на виду бокс для пожертвований, куда можно кидать монетки на корм карпам.

Также гостям напомнили не ходить зимой по газонам. Из-за холодов трава становится нежной и легко ломается. И если интенсивно по ней гулять, то к весне зеленый "ковер" может полностью исчезнуть.

Кстати

Перед самым Новым годом открылась вторая очередь парка "Краснодар", расположенного рядом со знаменитым футбольным стадионом. На территории в шесть гектаров появился водоем с декоративными карпами, необычный фонтан и зеркальный лабиринт. Здесь же высадили аллею пальм и кипарисов, привезенных из Италии.