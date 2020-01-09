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09.01.2020 16:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Екатеринбурге в Параде Победы примут участие три Т-34 времен войны

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Три танка Т-34 времен Великой Отечественной войны подготовят для участия в параде, посвященном 75-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Колонну исторической техники, которая пройдет 9 мая по главной площади Екатеринбурга, возглавит восстановленный Т-34, который был задействован в Висло-Одерской наступательной операции.

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"Технику восстанавливают на базе одной из ремонтно-восстановительных частей округа под Екатеринбургом", - уточнили в ЦВО.

Еще одной отличительной особенностью грядущего парадного шествия, напомним, станет участие иностранных военных. Как ранее сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, впервые на Параде в Екатеринбурге будут присутствовать парадные расчеты Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана и Узбекистана.

Между тем

На территории Центрального военного округа состоятся три больших парада (в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре) и более 70 торжественных прохождений. Мероприятия пройдут в ста тридцати городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тысяч человек и более тысячи единиц техники.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область 75-летие Победы День Победы

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