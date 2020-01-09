Российские биатлонистки провалили спринт на этапе Кубка мира в Германии

Российские биатлонистки неудачно выступили в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Дистанцию 7,5 км быстрее всех преодолела представительница Норвегии Марта Рейселанн. Она не допустила ни одного промаха и финишировала со временем 22 минуты 4,9 секунды. Второй результат у Дениз Херрман из Германии, допустивший один промах и отставшей от победительницы на 33,1 секунды. Третьей на финише была француженка Жулия Симон, которая также пробежала штрафной круг. Она проиграла лидеру 47,4 секунды.

Для представительниц России гонка обернулась провалом. Лучшей стала Светлана Миронова, финишировавшая на 19-м месте, проиграв почти две минуты и допустившая два промаха. У Анастасии Поршневой 29-й результат, следом расположилась Лариса Куклина.