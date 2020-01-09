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09.01.2020 14:28
Рубрика: Легковые авто

Росстандарт утвердит ГОСТ для отзыва автомобилей

Текст: Ольга Игнатова
В 2020 году Росстандарт планирует утвердить специальный ГОСТ по критериям и механизмам отзыва автомобилей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Разработка и утверждение такого стандарта является беспрецедентными в мировой практике, поскольку единственным нормативным документом, касающимся отзывов, остается стандарт ГОСТ Р ИСО 10393-2014 "Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков". Но оно касается всех товаров.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Выстраиваемая система отзыва автомобилей, направленная на устранение выявленных нарушений, является важным элементом достижения задачи по повышению безопасности техники", - подчеркивает замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

По его словам, Росстандарту уже удалось создать эффективную систему взаимодействия с автопроизводителями. Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под эту процедуру попало более 3,5 миллиона транспортных средств - от бюджетных до премиальных. Например, только в декабре прошлого года компания Renault отозвала более 78 тысяч автомобилей из-за возможного внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота. Toyota отозвала более 84 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности ТАКАТА, оснащенных определенным типом газогенератора. В результате существует вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя или переднего пассажира при аварии. А Nissan пришлось отозвать почти 162 тысячи автомобилей из-за подушек безопасности пассажира.

#автомобили