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09.01.2020 05:38
Рубрика: В мире

СМИ назвали техническую неисправность причиной крушения самолета МАУ

Западные разведслужбы считают, что причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" могла стать техническая неисправность лайнера. По предварительной информации, авиакатастрофа произошла в результате перегрева одного из двигателей самолета.

Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Компания Boeing прокомментировала авиакатастрофу в Иране

Самолет, вылетевший в Киев из Тегерана, разбился буквально через несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам в Ираке, что вызвало предположение о попадании снаряда в воздушное судно. Однако агентство Reuters, ссылаясь на источник в канадских службах безопасности, опровергает данную версию.

Напомним, восьмого января в пригороде Тегерана разбился Boeing 737. На борту самолета находились 176 человек. Все они погибли. Лайнер рухнул на футбольное поле в районе Шахидшахр на окраине иранской столицы.

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