СМИ назвали техническую неисправность причиной крушения самолета МАУ

Западные разведслужбы считают, что причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" могла стать техническая неисправность лайнера. По предварительной информации, авиакатастрофа произошла в результате перегрева одного из двигателей самолета.

Самолет, вылетевший в Киев из Тегерана, разбился буквально через несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам в Ираке, что вызвало предположение о попадании снаряда в воздушное судно. Однако агентство Reuters, ссылаясь на источник в канадских службах безопасности, опровергает данную версию.

Напомним, восьмого января в пригороде Тегерана разбился Boeing 737. На борту самолета находились 176 человек. Все они погибли. Лайнер рухнул на футбольное поле в районе Шахидшахр на окраине иранской столицы.