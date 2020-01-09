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09.01.2020 11:03
Рубрика: Легковые авто

Toyota построит город, производящий воду

Текст: Михаил Азнавуров

Концерн Toyota Motor построит с нуля у подножия вулкана Фудзи город под названием Woven City. Проект обнародовали на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе.

Площадь города составит 0,71 кв. км. Он получит автономную энергосистему, основанную на возобновляемых источниках. Основные мощности будут получены от электрохимических генераторов от реакции соединения водорода с кислородом. Побочный продукт реакции - только чистая вода. Вспомогательную роль в энергоснабжении будут играть фотоэлементы (солнечные панели) на крышах зданий. Будет ли водород производиться своими силами или завозиться извне - не сказано.

Фото: www.autoexpress.co.uk
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Woven City - город для ученых и исследователей, специализирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, автоматизации, индивидуальной мобильности и системах "умных домов". По совместительству - испытательная площадка в реальных условиях для опытных образцов их продуктов.

В изначальную матрицу города заложены самый высокий уровень коммуникаций, широкая автоматизация, безотходность и полный запрет личного транспорта. Город будет повсеместно озеленен, в том числе методом гидропоники. Улицы города будут трех типов: рекреационные и парковые зоны - только для пеших прогулок, улицы для пешеходов и мобильных приспособлений (велосипеды, самокаты) и улицы для автомобильного движения - только автономных электромобилей.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Здания планируют изготовить в основном из деревянных элементов, надежно скрепленных методом "шип-паз" без использования крепежа. В быту широко используют роботов-помощников: "умные дома" будут наблюдать за здоровьем жильцов и возьмут на себя заботу о разных бытовых мелочах.

Вся информация будет передаваться в облачное хранилище, а система управления общими процессами города будет централизована и автоматизирована.

Спроектирован Wooven City датским архитектурным бюро Bjarke Ingels Group, автором Второго всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Googleplex. Строительство города начнется в 2021 году.

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