Toyota построит город, производящий воду

Концерн Toyota Motor построит с нуля у подножия вулкана Фудзи город под названием Woven City. Проект обнародовали на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе.

Площадь города составит 0,71 кв. км. Он получит автономную энергосистему, основанную на возобновляемых источниках. Основные мощности будут получены от электрохимических генераторов от реакции соединения водорода с кислородом. Побочный продукт реакции - только чистая вода. Вспомогательную роль в энергоснабжении будут играть фотоэлементы (солнечные панели) на крышах зданий. Будет ли водород производиться своими силами или завозиться извне - не сказано.

Woven City - город для ученых и исследователей, специализирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, автоматизации, индивидуальной мобильности и системах "умных домов". По совместительству - испытательная площадка в реальных условиях для опытных образцов их продуктов.

В изначальную матрицу города заложены самый высокий уровень коммуникаций, широкая автоматизация, безотходность и полный запрет личного транспорта. Город будет повсеместно озеленен, в том числе методом гидропоники. Улицы города будут трех типов: рекреационные и парковые зоны - только для пеших прогулок, улицы для пешеходов и мобильных приспособлений (велосипеды, самокаты) и улицы для автомобильного движения - только автономных электромобилей.

Здания планируют изготовить в основном из деревянных элементов, надежно скрепленных методом "шип-паз" без использования крепежа. В быту широко используют роботов-помощников: "умные дома" будут наблюдать за здоровьем жильцов и возьмут на себя заботу о разных бытовых мелочах.

Вся информация будет передаваться в облачное хранилище, а система управления общими процессами города будет централизована и автоматизирована.

Спроектирован Wooven City датским архитектурным бюро Bjarke Ingels Group, автором Второго всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Googleplex. Строительство города начнется в 2021 году.