Toyota выпустит новый кроссовер размером с Lada Xray и дешевле C-HR

В течение полутора лет у Toyota может появиться новая модель. Разумеется, это будет кроссовер. Он займёт место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.

Об этом сообщает британский журнал Auto Express. По данным издания, компания полагает, что предложение будет привлекательным для тех клиентов, которые хотели бы купить компактный кроссовер бренда, но C-HR оказывается для них слишком дорогим. Отметим, что длина Toyota C-HR составляет 4 360 мм, в то время как у новинки она будет меньше, например, как Lada Xray Cross.

Причём же здесь в таком случае Nissan Juke и Renault Captur? Очевидно, что здесь имеется в виду ценовой диапазон.

Мэтт Харрисон, исполнительный вице-президент европейского подразделения Toyota, говорит, что C-HR играет сейчас в сегменте компактных кроссоверов и конкурирует с Nissan Qashqai и аналогичными моделями других брендов.

"Сегмент кроссоверов продолжает расти. Если вы посмотрите на Toyota C-HR, то увидите, как он даёт фору кроссоверам даже премиальных брендов. Сейчас происходит дробление классов, и я ни на минуту не сомневаюсь, что нам есть куда расти и что моделью C-HR мы не закрыли все потребности рынка", - прокомментировал топ-менеджер Toyota.

Новый SUV будет создан на платформе Yaris, то есть на модульной архитектуре TNGA-B, которая позволяет немного растянуть колёсную базу в случае необходимости. Это означает, что кроссовер будет иметь электрифицированные модификации.

От литрового моторчика, который есть в арсенале Toyota Yaris, могут отказаться в виду более высокого ценового позиционирования, поэтому, скорее всего, новинка получит гибридную версию и комплектации с 1.5-литровым двигателем внутреннего сгорания. Предполагается, что на рынке Японии автомобиль могут оснастить системой полного привода, который в Европе вряд ли появится в виду особенностей спроса.

Премьера Yaris SUV может состояться уже во второй половине 2020 года.