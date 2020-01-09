Трамп обвинил Сулеймани в подготовке взрыва посольства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый несколько дней назад иранский генерал Касем Сулеймани планировал взрыв одного из американских посольств. Правда, никаких доказательств глава Белого дома не привел.

"Мы убили человека, который убил многих и многих американцев и много людей​​​, - передает РИА Новости ответ Трампа на вопрос журналистов. - Тысячи, тысячи людей. Мы поймали монстра, и мы ликвидировали его. Это должно было произойти уже давно. Мы сделали, поскольку они хотели взорвать наше посольство".

Напомним, что в ответ на убийство иранского высокопоставленного военного Тегеран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска.