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09.01.2020 10:11
Рубрика: Власть

В Госдуме предупредили об угрозе мирового конфликта по вине США

Текст: Татьяна Замахина
В комитете Госдумы по международным делам назвали последствия действий США в отношении Ирана.

С предупреждением на эту тему выступил зампред комитета Алексей Чепа, который назвал ситуацию "непростой". Образовавшаяся в результате действий США "напряженность", по его оценке, "может привести к развязыванию большого конфликта в регионе и в мире в целом".

- Только переговоры и правильные, мудрые решения могут остановить этот серьезный конфликт, - заявил политик, которого цитирует RT.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Если же переговоров не произойдет, то ситуация может усугубиться до очень тяжелых последствий, резюмировал Чепа.

Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий напомнил журналистам, что "успокаивающая риторика США" уже расходилась с последующими действиями.

Однако он все же выразил надежду, что президент США Дональд Трамп останется верен своим словам о мирном развитии ситуации. Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон не собирается использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана.

Отдав приказ на "варварскую ликвидацию" генерала Касема Сулеймани, Белый дом переступил черту, отметил политик. По оценке Слуцкого, в результате обстановка в регионе накалилась до предела, и теперь Трамп пытается балансировать, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Напомним, что обстановка на Ближнем Востоке накалилась после серии американских ударов на территории Ирака: в частности, в результате ракетного удара в районе багдадского аэропорта погиб иранский Сулеймани. В качестве возмездия Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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