В Иран прибыли эксперты из Украины для расследования причин крушения

По ее данным, уже в ближайшее время украинские специалисты проведут со своими коллегами из Организация гражданской авиации Ирана первое совместное заседание.

Напомним, в результате крушения Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа, из них более 140 являлись иранскими гражданами. По информации посольства РФ в Иране, граждан России на борту потерпевшего катастрофу украинского самолета не было. По предварительной версии, причиной катастрофы стало возгорание двигателя.