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09.01.2020 01:30
Рубрика: В мире

В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

В Нигерии освободили похищенных неделю назад россиян. Напомним, второго января пираты напали на судно Ambika и похитили двух граждан РФ и одного индийца.

У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна

В ночь на среду силы ВМС Нигерии провели на юге страны спецоперацию, в ходе которой уничтожили нескольких злоумышленников и освободили заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВМС Сулемана Дахуна.

Информацию подтвердили в посольстве РФ в Нигерии. "Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января в дельте реки Нигер, освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину", - говорится в тексте, опубликованном на сайте диппредставительства в Абудже.

В мире Африка Нигерия Правительство МИД

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