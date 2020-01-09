В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

В Нигерии освободили похищенных неделю назад россиян. Напомним, второго января пираты напали на судно Ambika и похитили двух граждан РФ и одного индийца.
В ночь на среду силы ВМС Нигерии провели на юге страны спецоперацию, в ходе которой уничтожили нескольких злоумышленников и освободили заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВМС Сулемана Дахуна.
Информацию подтвердили в посольстве РФ в Нигерии. "Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января в дельте реки Нигер, освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину", - говорится в тексте, опубликованном на сайте диппредставительства в Абудже.
🇳🇬🇷🇺ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) January 8, 2020
Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января с.г. в дельте реки Нигер с судна «Ambika», освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину.@MID_RF